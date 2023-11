Des amis d'Elon Musk pour sauver son entreprise X

Journaliste Elon Musk a des amis, des vrais. Ceux qui veulent l'aider à sauver son entreprise X qui croule sous les dettes. Surtout depuis que ses plus gros annonceurs ont quitté le navire ce week-end. Disney, IBM, Apple, Warner… Les entreprises ont suspendu leur publicité sur X après que Musk a approuvé des propos ouvertement antisémites. C’est donc là que les fameux amis de Musk débarquent.

Ils ont un point commun : ce sont tous des influenceurs ou des médias d’extrême droite, conspirationnistes et qui revendiquent la liberté d’expression absolue. Enfin surtout celle qui les arrange… Leur objectif est simple : aider leur gourou Musk à sauver X qui est devenue une plateforme très importante pour eux grâce à une modération désormais quasiment inexistante. Ils peuvent y raconter ce qu’ils veulent sans aucune conséquence. Et l’un des premiers soutiens de Musk s’appelle Seth Dillon. Il est le PDG du média conservateur chrétien et satirique The Babylon Bees. Pour vous donner une idée de la mentalité du site, leur phrase d’accroche est “In fake news you can trust





