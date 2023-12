Des acteurs français soutiennent Gérard Depardieu

Nathalie Baye, Carole Bouquet, Jacques Weber, Pierre Richard ou encore Gérard Darmon... Autant d'actrices et d'acteurs qui figurent parmi la cinquantaine d'artistes signataires d'une tribune de soutien intitulée 'N'effacez pas Gérard Depardieu', publiée lundi 25 décembre dans Le Figaro. Ils s'expriment quelques jours après qu'Emmanuel Macron a pris la défense de l'acteur, mis en examen pour viols et agressions sexuelles depuis 2020, par des mots qui ont suscité la critique.

Le comédien est de nouveau au cœur de la polémique depuis la diffusion, le 7 décembre sur France 2, d'un numéro du magazine 'Complément d'enquête', dans lequel on voit et on entend l'acteur tenir des propos obscènes à l'égard des femmes, ainsi que d'une fillette dans un haras, en Corée du Nord, en 2018. 'Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs. Le dernier monstre sacré du cinéma', écrivent notamment les signataires de la tribune, qui dénoncent un 'lynchage qui s'abat sur lui





