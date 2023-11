Déroulement de la soirée, profil du principal suspect… Ce que l'on sait à ce stade du drame de Crépol

L'enquête sur le drame de Crépol (Drôme), ayant causé la mort de Thomas, 16 ans, lors d'une fête samedi dernier, suit son cours. Neuf personnes sont toujours en garde à vue. Si le mobile d'un acte « anti-blanc » n'apparaît pas à ce stade de l'enquête, il n’est pas exclu par les enquêteurs.





Après la mort de Thomas, 16 ans, le choc et l'incompréhension dans la DrômeUn jeune de 16 ans a été tué dans la nuit du samedi au dimanche 19 novembre dans le village de Crépol dans la Drôme. « Personne ne comprend car on est très préservé des problèmes de violence », affirme le maire d'une commune voisine tandis que les chiffres au niveau national ne montrent pas d'explosion de la délinquance en zone rurale.

Mort de Thomas dans la Drôme : une marche blanche organisée à 13h30 à Romans-sur-IsèreAlors que l'enquête avance, la ville de Romans-sur-Isère dans la Drôme doit accueillir ce mercredi une marche blanche en hommage à Thomas

Rixe mortelle à Crépol : des suspects en cours d'identificationDes suspects sont 'en cours d'identification' après la rixe au cours de laquelle Thomas, un adolescent de 16 ans, a été mortellement blessé samedi soir, devant la salle des fêtes de Crépol (Drôme), a indiqué lundi le parquet de Valence dans un communiqué à l'AFP.

Sept personnes arrêtées après une bagarre sanglante à CrépolLes enquêteurs évoquaient ce matin « des suspects en cours d'identification » et « une évolution opérationnelle rapide », après le drame de Crépol, dans le Drôme. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué ce mardi que sept personnes avaient été arrêtées par la gendarmerie, dont l'auteur des coups de couteau qui ont entraîné la mort de Thomas, un lycéen de 16 ans.

Crépol: comment une fête de village a tourné à la tragédieSept personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort de Thomas, 16 ans, lors d'un bal d'hiver à Crépol, dans la Drôme. Parmi les personnes interpelées figurent l'auteur présumé du coup mortel.

