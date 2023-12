Derby entre Gaillac et Lavaur dans le Tarn

Ce derby, c’est super pour le Tarn, terre de rugby et pour la Fédérale 1 avec ses trois clubs du 81 », s’enthousiasme le manager de l’UAG Jérémie Raffanel. Surtout que Gaillac-Lavaur est un vrai derby avec des joueurs qui se connaissent bien et se côtoient souvent, à l’instar de Nicolas Clergue, quasiment impossible à arrêter à quelques mètres de la ligne, et qui continue à briller avec Lavaur, après avoir longtemps porté les couleurs uagistes.

Ce qui ne l’empêche pas de venir encourager son ancien club dès qu’il le peut. Et que dire d’Anthony Potente, le surpuissant deuxième ligne qui a passé 11 ans à l’ASV, avec notamment le titre de champion de France en 2018, a rejoint l’UAG, comme Nathan Lane. « À 36 ans, j’avais envie de connaître un autre challenge, avoue-t-il. Et d’autres sensations avec ce formidable public qui a porté les siens lors des phases finales. » Et que le colosse marssacois a suivie





