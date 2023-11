Dépollution des dépôts de métaux lourds dans le sud de Marseille

C’est un dossier qui traîne depuis une dizaine d’années, au bas mot. Car si l’esquisse du projet de dépolluer les dépôts de métaux lourds des anciennes industries du littoral sud de Marseille date de 2012, année de la création du parc national des Calanques, les risques pour la santé des enfants et des adultes sont documentés… dès 2005.

L’institut de veille sanitaire pointe alors les trop fortes concentrations de plomb et d’arsenic sur la plage de Samena, très fréquentée par les habitants de l’Escalette et les touristes. Les valeurs dépassent les risques acceptables pour la santé. Oursins et moules sont interdits de pêche, et des aménagements réalisés à la va-vite en attendant mieux.En mars 2012 donc, la préfecture des Bouches-du-Rhône diligente l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) pour définir et orchestrer un programme de travaux. L’objectif : prévenir les impacts sanitaires liés à ces dépôts massifs de « scories » le long du littoral, entre les calanques de Samena et de Callelongu

:

LACROİX: Attentats terroristes en France : la chronologie des attaques depuis 2012Il y a un mois, la France était à nouveau touchée par le terrorisme avec l’assassinat d’un professeur à Arras.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LAPROVENCE: Marseille : l'ancien policier devenu roi des taudis louait des caves de 5m²Le procès emblématique du propriétaire de 122 logements insalubres ou dangereux s’ouvre aujourd’hui à Marseille . Gérard Gallas encourt 7 ans de prison

La source: laprovence | Lire la suite »

LAPROVENCE: Des garde-côtes philippins avec des journalistes à bord poursuivis par des navires chinoisUn canot pneumatique des garde-côtes philippins, avec des journalistes à son bord, se dirige vers un navire échoué où sont stationnés des soldats philippins.

La source: laprovence | Lire la suite »

LAPROVENCE: A Marseille, le 'souvenir hurlant' des trente enfants de la VerdièreChaque année, une commémoration se tient au 40 avenue de la Rose, sur les lieux précis de la rafle d'octobre 1943. Dimanche, le rendez-vous portait une émotion particulière, en écho aux événements au Proche-Orient.

La source: laprovence | Lire la suite »

LAPROVENCE: Mort du petit Fayed, victime collatérale des trafics : plusieurs interpellations par la police judiciaire de MarseilleVictime collatérale du trafic de drogues, Fayed, 10 ans, a été tué en août à Nîmes, touché par balles dans une fusillade dans le quartier de Pissevin. Des interpellations ont lieu ce lundi en lien avec l'affaire.

La source: laprovence | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Marseille : cet ancien policier louait des logements indignes, il se retrouve devant les tribunauxRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »