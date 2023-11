Déplacement à Castres : une rencontre particulière pour le club

Après une seconde période comme celle de Perpignan, Castres n’est-il pas le déplacement parfait ? C’est toujours un déplacement particulier au vu de la proximité des deux clubs, des confrontations passées où nous avons souvent des difficultés contre cette équipe, notamment en phases finales. Nous savons où nous mettons les pieds et à quoi nous attendre, nous nous sommes préparés en conséquence.

La seule différence avec les années précédentes, c’est le timing de cette rencontre qui arrive à une période où nous avons notre effectif quasiment au complet. Jusqu’ici, c’était souvent en sortie de Tournoi avec des joueurs laissés au repos et un groupe un peu remanié. Là, nous avons tout le monde "sous la main" pour pouvoir aller là-bas et forcément, cela change un peu la physionomie du match





LADEPECHEDUMİDİ: Stade Français-Castres en Top 14 : le CO et la tentation de la rotationAvec sa victoire à La Rochelle dimanche dernier, le CO s’est offert un bonus dans son plan initial. Avec l’enchaînement des rencontres à venir, le staff s’interroge quant à la rotation de son effectif pour le déplacement à Paris ce samedi.

LADEPECHEDUMİDİ: Stade Français-Castres en Top 14 : découvrez le XV de départ remanié mais costaud du COPour le déplacement au Stade Français ce samedi, le staff du Castres Olympique a procédé à plusieurs changements par rapport à la semaine dernière.

LADEPECHE31: Stade Français-Castres en Top 14 : serrer les rangs et surtout la vis pour le COAlors qu’à La Rochelle dimanche dernier, l’indiscipline n’aura finalement eu aucun préjudice, le Castres Olympique s’attachera à ne pas reproduire les mêmes erreurs. L’enjeu sera de ne pas faire exploser le compteur de pénalités, et jouer un match entier à 15 contre 15 au Stade Français ce samedi après-midi.

LEQUİPE: Laurent Labit après Stade Français-Castres : « Le plan s'est bien déroulé »Le directeur sportif du Stade Français Laurent Labit s'est montré satisfait de la victoire bonifiée de son équipe ce samedi face au Castres Olympique (39-16), synonyme de première place du Top 14.

LADEPECHE31: Stade Français-Castres en Top 14 : Une histoire de cocottes et de Kockott…Castres a péché en conquête et face aux ballons portés des Parisiens, lesquels étaient emmenés par l’ancien demi de mêlée emblématique du CO ce samedi. À l’arrivée, un score lourd mais logique (16-39).

