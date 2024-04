Départs en vacances : circulation dense en Île-de-France

Chaque départ en vacances, son lot d'embouteillages. Ce week-end marque le début des vacances scolaires pour la zone C, comme le relève, qui prévoit ainsi une circulation dense en Île-de-France. La région est classée orange dans le sens des départs pour vendredi 5 et samedi 6 avril. Dans le détail des prévisions, la circulation sera plus intense qu'à l'ordinaire autour de Paris dès la fin de matinée, notamment en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6.

Les embouteillages devraient perdurer jusqu'en début de soirée. Bison Futé recommande aux automobilistes de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 14 heures. Le trafic sera également très dense samedi 6 avril au niveau de ces mêmes barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès le début de la matinée. La circulation « s'intensifiera nettement à partir du milieu de la matinée sur ces axes et perdurera jusqu'en milieu d'après-midi », prévient Bison Futé

Vacances Circulation Embouteillages Île-De-France Bison Futé

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Départs en vacances : Bison Futé prévoit des ralentissements sur les routesDès ce vendredi, les enfants scolarisés dans les académies de Créteil, de Montpellier, de Paris, de Toulouse et de Versailles seront les premiers à bénéficier d’un repos bien mérité, après six semaines de cours. Mais départ en vacances rimera avec ralentissement sur les routes, comme le prévoit Bison Futé qui classe vendredi et samedi en orange au départ de Paris.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

France 3 Paris Île-de-France partenaire de l'Orchestre National d'Île-de-France présente 'Les Immortels' le 25L'Orchestre National d'Île-de-France rend hommage à deux génies de la musique classique avec le célèbre Concerto n°23 de Mozart et la bouleversante 5e Symphonie de Chostakovitch. Un programme éclatant sous la direction de...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Pâques 2024 : 4 chasses aux œufs à Paris et en Île-de-FranceVous avez déjà écumé toutes les cachettes de votre appartement les années précédentes ? Voici 5 idées pour sortir chasser le chocolat avec les enfants

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

850.000 euros de factures non payées par la région dans les lycées d'Île-de-FranceCertaines de ces factures non payées, qui concernent des livraisons de mobilier de bureau et de matériel informatique, remontent à 2019.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Transports en Ile-de-France : les perturbations du week-end des 23 et 24 marsPas de perturbations majeures à prévoir sur le réseau RER ou Transilien ce week-end. Les usagers seront en revanche privés de deux lignes de métro (la 11 et la 14), samedi et dimanche.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Île-de-France : 130.000 places de parkings vélos d'ici 2030, annonce Valérie Pécresse«On est très en retard pour Paris par rapport à ce qui se fait dans les gares de banlieue», a également regretté la présidente (LR) d'Île-de-France Mobilités (IDFM) et de la région Île-de-France.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »