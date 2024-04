Départs en vacances : Bison Futé prévoit des ralentissements sur les routes

Cap sur les vacances ! Dès ce vendredi, les enfants scolarisés dans les académies de Créteil, de Montpellier, de Paris, de Toulouse et de Versailles seront les premiers à bénéficier d’un repos bien mérité, après six semaines de cours. Mais départ en vacances rimera avec ralentissement sur les routes, comme le prévoit Bison Futé qui classe vendredi et samedi en orange au départ de Paris.

Dès vendredi en fin d’après-midi, les vacanciers de la zone C connaîtront des difficultés de circulation, au départ de l’Île-de-France. «Les nombreux bouchons récurrents liés à l'activité économique et professionnelle habituelle seront aggravés par les premiers départs en vacances. Dès la fin de matinée et jusqu'en début de soirée, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6», précise le service spécialisé. En conséquence, il est conseillé de quitter ou de traverser la capitale avant 14 heures. Vert dans le reste de la France Même son de cloche, le lendemai

Vacances Départ Ralentissements Routes Bison Futé

Le_Figaro / 🏆 15. in FR

