Déménagement des tribunaux de Marseille : une nouvelle « cité judiciaire » en projet

Après des mois de contestation, le ministre de la Justice a tranché. Pour sa première sortie médiatique depuis son procès, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a annoncé le déménagement de l’ensemble des tribunaux de Marseille, majoritairement dans le centre-ville de la cité phocéenne, en un seul et même site plus au nord. 20 Minutes fait le point sur cette nouvelle « cité judiciaire » et les interrogations qu’elle soulève.

Quel est ce projet ?« Une cité judiciaire, c’est un lieu, un espace qui va regrouper toutes les juridictions, qu’il s’agisse du tribunal de commerce, du conseil des prud’hommes, des juridictions pénales, les juridictions civiles, et les Marseillais méritaient d’avoir ce lieu », fait valoir le ministre de la Justice. A l’heure actuelle, les différents tribunaux de Marseille sont éclatés en sept sites, majoritairement dans le centre de la cité phocéenne. De plus, ces tribunaux se trouvent bien trop petits au regard de l’activité dense du parquet de Marseille et du nombre de magistrats, en hausse après un récent renfort d’effectif





