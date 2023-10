Délinquance des mineurs : la 'responsabilité parentale' annoncée par Borne peut-elle changer la donne ?

En réaction aux émeutes qui ont secoué la France ce été - Marseille notamment -, Élisabeth Borne souhaite durcir le ton à l'égard des parents de délinquants mineurs.

'Nous proposerons au Parlement que des stages de responsabilité parentale ou des peines de travaux d'intérêt général puissent être prononcées à l'encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs', a indiqué la Première ministre ce jeudi.

Émeutes : pénalisation des parents, encadrement des jeunes… Borne annonce des mesures contre la délinquanceLa Première ministre a annoncé plusieurs mesures de lutte et de répression de la délinquance devant les maires des communes touchées par les émeutes de juin et juillet, réunis ce jeudi 26 octobre à la Sorbonne. Lire la suite ⮕

