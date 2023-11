Délais de paiements : Bercy épingle publiquement 40 entreprises

Les retards ont un impact négatif sur la trésorerie, sur la compétitivité, voire, pour les entreprises les plus fragiles, sur leur existence, rappelle la DGCCRF. (iStock)L'heure n'est plus à la menace mais aux sanctions.

Si la pratique anglo-saxonne du « name and shame » est une première à l'encontre d'entreprises qui sont des mauvais payeurs, ce n'est pas la première fois que la Répression des fraudes y recourt. Pendant l'été, pas moins de 14 influenceurs sur les réseaux sociaux ont ainsi été épinglés.

Parmi les autres entreprises citées se retrouvent aussi bien des enseignes de luxe, que des laboratoires ou bien encore des banques. Sont ainsi épinglées Gifi Diffusion (660.000 euros), Boiron (250.000 euros), Printemps (240.000 euros), Bred (220.000 euros), McDonald's (200.000 euros), Edmond de Rothschild (100.000 euros) ou encore L'Oréal (90.000 euros). headtopics.com

Medvedev bat Tsitsipas en demi-finale du Masters Paris-BercyMedvedev remporte un match de très haut niveau contre Tsitsipas en demi-finale du Masters Paris-Bercy, 6-4, 7-6 (8/6). Lire la suite ⮕

Terence Atmane éliminé au 1er tour des qualifications de Paris BercyTerence Atmane, classé 137e mondial, a été éliminé au 1er tour des qualifications de Paris Bercy par Sebastian Ofner en trois sets. L'Autrichien, 44e à l'ATP, était l'un des adversaires les plus difficiles pour le joueur de Boulogne-sur-Mer. Lire la suite ⮕

Barrère battu, aucun Français ne sort des qualifications du Rolex Masters de BercyDernier représentant tricolore au deuxième tour des qualifications du Rolex Masters de Bercy ce dimanche, Grégoire Barrère s'est incliné face au Hongrois Márton Fucsovics. Ils resteront donc huit Français dans le tableau principal. Lire la suite ⮕

Fermeture de la gare routière de Bercy à ParisLa gare routière de Bercy à Paris fermera ses portes à la fin de l'année 2024 pour redevenir un parking de cars de tourisme. Une réunion aura lieu pour discuter du redéploiement des activités de bus longue distance. Lire la suite ⮕

Le Rolex Paris Masters débute cette semaine à BercyLe dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters, commence cette semaine à l'Accor Arena. Malgré l'absence de certains joueurs, le tournoi promet d'être spectaculaire avec la présence des numéros 1 et 2 mondiaux. Novak Djokovic, déjà six fois vainqueur du tournoi, est déterminé à gagner et à tourner la page de la finale de l'an passé. Les fans de tennis espèrent une nouvelle finale entre Djokovic et Carlos Alcaraz, ou peut-être une surprise de la part des joueurs français. Lire la suite ⮕

Bercy, dernière chance pour obtenir son ticket pour le MastersUn des enjeux majeurs de ce Rolex Paris Masters réside dans la course aux dernières places qualificatives pour le Masters, qui se déroulera en Italie dans moins de deux semaines. Lire la suite ⮕