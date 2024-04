Délabrement des écoles en Irak : un avenir incertain pour les jeunes générations

Dans une classe délabrée, les écoliers d'un village du centre de l'Irak suivent la leçon entassés à plusieurs sur leurs pupitres, illustrant une déliquescence du secteur éducatif pesant sur l'avenir des jeunes générations.«Quand il pleut, on ne donne pas cours: l'eau s'infiltre par le toit», confie à l'AFP Oudaï Abdallah, proviseur de l'école primaire du hameau d'al-Aïtha, dans la région de Bani Saad.

«Nous avons peur que le plafond ne s'effondre sur les enfants», justifie-t-il, en référence aux poutres de bois retenant des rameaux tressés, d'où pendent une ampoule et un ventilateur.Dans l'établissement public, pas de chauffage dans les classes. Pour protéger du froid, les vitres cassées sont remplacées par des planches de bois ou de carton. Les toilettes sont dans la cour, à ciel ouvert. «Les 200 élèves se partagent un seul lavabo», reconnaît le directeur.Cette école, dans la province de Diyala, est loin d'être une exceptio

