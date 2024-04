Défaite électorale majeure pour le parti d'Erdogan en Turquie

En Turquie, le parti du président Erdogan subit une lourde défaite aux élections municipales. Les résultats, quasi définitifs, donnent la principale formation de l'opposition large vainqueur du scrutin. Le Parti républicain du peuple (CHP), social-démocrate, est reconduit à Istanbul et Ankara, les deux plus grandes villes de Turquie, et rafle de nombreuses autres, comme Bursa, grosse ville industrielle du nord-ouest, qui était pourtant acquise à l'AKP depuis 2004.

Plusieurs raisons à cette débâcle électorale de l'AKP au pouvoir depuis 2003, notamment une certaine lassitude de la population, mais aussi la difficile situation économique.Les électeurs semblent avoir d’abord sanctionné le gouvernement pour des raisons économiques et sociales : les prix des produits ne cessent d’augmenter, de nombreux Turcs voient leur pouvoir d’achat diminuer inexorablement, avec une inflation de 67% sur un an, selon les statistiques officielles. À cela s’ajoute la dévaluation de la livre turqu

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RFI / 🏆 40. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Turquie : Erdogan essuie une sévère défaite lors des municipales face au principal parti de l’oppositionLe parti d’opposition CHP (social-démocrate), a revendiqué sa victoire dans les deux plus grandes villes de Turquie à Ankara et Istanbul et de nombreuses autres.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

Défaite d’Erdogan aux municipales en Turquie : cinq infos pour comprendreUn scrutin local à la portée nationale : Recep Tayyip Erdogan a dû concéder une lourde défaite lors des municipales turques du 31 mars.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Élections municipales en Turquie: Yeniden Refah, le parti ultraconservateur qui inquiète ErdoganLe 31 mars, les Turcs se rendront aux urnes pour des élections municipales à l'enjeu national. Porté par sa victoire aux législatives et à la présidentielle de l'an dernier, le président Recep Tayyip Erdogan tentera de reconquérir la mégapole d'Istanbul, dirigée par l'opposition depuis 2019.

La source: RFI - 🏆 40. / 62 Lire la suite »

Turquie : Erdogan pâtit de l'inflation et de la percée d'un parti islamisteLe Parti républicain du peuple (CHP), la principale force d'opposition en Turquie, a créé la surprise dimanche en remportant les élections municipales. La déception des partisans d'Erdogan, l'inflation persistante et la percée d'une formation islamiste rivale expliquent notamment ces résultats.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Turquie: le parti d’Erdogan en net recul aux élections municipalesDÉCRYPTAGE - L’opposition est en passe dimanche de remporter une victoire à travers le pays et de conserver Istanbul et Ankara.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Municipales en Turquie : pour Ahmet Insel, 'il y a un vrai recul du parti au pouvoir'Élections municipales en Turquie : Ahmet Insel universitaire, politologue, auteur de 'La Nouvelle Turquie d’Erdogan' paru aux Éditions de la Découverte, est l'invité de 6h20, au lendemain d'une sévère défaite du camp du président turc aux municipales.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »