Défaite du FC Nantes face à Rennes

Ce mercredi, en match en retard, les Canaris de Stéphane Moreau ont concédé face aux voisins rennais une troisième défaite sur les quatre derniers matches (0-1).Ils ont, par conséquent, manqué l’occasion de repousser un adversaire concurrent aux phases finales du championnat de France d’ici quelques semaines. A Saupin, les partenaires de Malang Gomes ont vécu un sale après-midi.

En délicatesse avec un genou à l’échauffement, le défenseur Enzo Mongo, titularisé, a cédé sa place avant le quart d’heure. Inquiétant avant la Youth League… Rennes, sur une action confuse a lui inscrit le seul but de la rencontre à la 34Le FC Nantes a poussé, notamment en seconde période : Gomes n’a pas obtenu le penalty qu’il réclamait (85Bref, un match à oublier pour l’entraîneur des Jaunes qui espère au plus vite sortir de la dynamique négative. On sent une fatigue générale, c’est dur d’aller chercher plus. C’est dommage. Dans ces moments il faut être efficace dans les deux zone

