Défaite des Gazelles face à Montréal

Jouer Montréal n’est jamais chose aisée, mais les Gazelles, à Pierre Cahuzac, voulaient faire oublier le simulacre de rencontre de la phase aller. Hélas, les meilleures intentions des Astaracaises n’ont pas résisté longtemps face au jeu des Montréalaises. Sevrées de ballon, les Gazelles se mettent en mode défensif et tentent d’endiguer les assauts des jaunes et bleues.

La puissance des avants et la rapidité des arrières permettent aux Montréalaises de marquer par quatre fois lors du premier tiers temps. Laurie écope d’un carton jaune et laisse ses camarades à 9 contre 10. Le deuxième tiers temps est plus équilibré mais les charges des Vertes se heurtent à une solide défense montréalaise. Les jaunes et bleues scorent par deux fois. Dernier tiers temps, Camille sauve l’honneur en aplatissant dans l’en-but de Montréal. Les Gazelles ne lâchent rien mais subissent par deux autres fois la rigueur des jaunes et bleues. Le score final est lourd, 5 à 5

