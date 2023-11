Défaite de l'équipe de France contre la Bulgarie en 1993

Dans la longue histoire de l'équipe de France, on se souvient aussi bien des victoires (en finale de Coupe du monde en 1998 et 2018, à l'Euro en 1984 et en 2000) que des défaites (face à la RFA en demi-finale de la Coupe du monde 1982, contre l'Italie en finale de la Coupe du monde 2006 ou, plus récemment, contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022).

Mais on se rappelle au moins cette Dans la grisaille parisienne du Parc des princes, la sélection nationale ne doit absolument pas perdre contre la Bulgarie pour valider sa qualification pour la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Pourtant, à deux secondes de la fin du temps réglementaire, l'attaquant Emil Kostadinov – qui ne devait même pas jouer à cause d'un problème de visa, il est entré illégalement en France en voiture à la frontière franco-allemande – brise le rêve ble

EUROSPORT_FR: Tottenham, une défaite encourageanteInvaincu jusqu'à la semaine dernière, Tottenham a cédé deux fois en six jours, face à Chelsea dans un match qui restera (1-4) puis face à Wolverhampton dans le temps additionnel samedi (2-1). Reste que la troupe d'Ange Postecoglou a réussi un début de saison étonnant.

MARİANNELEMAG: Le Japon : de la défaite à la renaissance économiqueEn août 1945, atomisé, totalement anéanti, le Japon n’est plus une puissance reconnue. Mais grâce à la guerre de Corée, il parvient à relancer son économie et connaît une série de boums économiques successifs. Les jeux Olympiques de 1964 marquent son retour sur la scène internationale.

LOBS: La France accuse l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information sur les JO de Paris 2024Paris a accusé ce lundi 13 novembre des acteurs liés à l’Azerbaïdjan d’avoir mené une campagne de manipulation de l’information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques (JO) à Paris en 2024.

VANİTYFAİRFR: Natalie Portman pose pour Vanity Fair pour célébrer le dixième anniversaire en FranceC’est notre anniversaire 🎂 10 ans. 10 ans de glamour, de cinéma et d’investigation. Pour l’occasion, Natalie Portman est venue souffler les bougies avec nous devant l’objectif d’Ellen von Unwerth. 🔗:

MARİECLAİRE_FR: La France, paradis des incestueurs et des pédocriminelsPlusieurs militantes féministes demandent l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur·es en France et dénoncent l'impunité des violeurs pédocriminels. Elles rappellent les chiffres alarmants des violences sexuelles sur mineurs et soulignent la vulnérabilité des garçons et filles en situation de handicap.

LEHUFFPOST: Attaque au couteau dans une école en FranceUn homme d'origine tchétchène a poignardé à mort un enseignant et gravement blessé deux autres adultes le 13 octobre dans une école du nord-est de la France, avec des procureurs ouvrant une enquête sur un acte de terrorisme présumé.

