Défaillances systémiques dans les fédérations sportives françaises

A six mois des Jeux olympiques de Paris, la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives françaises fustige des 'défaillances systémiques' en matière d'éthique et de lutte contre les violences sexuelles et réclame la création d'une autorité indépendante de contrôle.

'Omerta à tous les étages' et 'entre-soi': après six mois d'auditions, le rapport rédigé par la députée écologiste Sabrina Sebaihi brosse un portrait au vitriol du sport français, l'estimant gangréné par la 'culture du secret, du mensonge' et 'pas suffisamment habitué à rendre des comptes'. Le parquet de Paris avait déjà ouvert plusieurs enquêtes à la suite de signalements de la commission sur d'éventuels 'faux témoignages' de dirigeants sportifs devant les parlementaires. La ministre de l'Education nationale et des Sports Amélie Oudéa-Castéra dénonce un rapport 'militant' et des travaux 'instrumentalisés à des fins politiques', a fait savoir son entourage à l'AFP lund





