DECRYPTAGE. Guerre Israël-Hamas : quel rôle joue l'Iran ? 'Téhéran veut établir un rapport de force avec Israë

L’idée, c’est d’établir un rapport de force en étant présent aux frontières d’Israël, pour l’affaiblir, mais sans jamais tomber dans la confrontation directe. « Nous n’avons pas les moyens de vous attaquer mais si vous nous attaquez, nous mettons le feu dans la région » : c’est le message.

LOBS: Guerre Israël-Hamas : décryptage de la stratégie de l’armée israélienne dans la bande de GazaDepuis quelques jours, l’armée israélienne fait de brèves incursions dans la bande de Gaza. Une progression « méthodique » vantée par Benjamin Netanyahu qui semble avoir remplacé l’offensive terrestre de grande ampleur promise par l’Etat hébreu.

20MINUTES: Guerre Hamas-Israël : Un jeune Varois condamné pour apologie du terrorisme après des tags pro-Hamas« Vive le Hamas », « Palestine Vaincra », « Libérez Georges Abdallah »… un jeune Varois de 25 ans a été condamné par le tribunal de Toulon à six mois de prison avec sursis et cent vingt heures de TIG

CNEWS: Israël-Hamas : Le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'Selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne avance méthodiquement dans la bande de Gaza. Ce mardi, le Hamas a annoncé qu'il allait libérer des otages étrangers 'dans les prochains jours'.

LEPOINT: Guerre Hamas-Israël : au 26e jour, le camp de Jabaliya à nouveau bombardéLe plus grand camp de réfugiés de Gaza, Jabaliya, a été bombardé pour la deuxième journée consécutive mercredi.

LEPOINT: Guerre Hamas-Israël : premières évacuations depuis Gaza, un camp de réfugiés palestiniens bombardéLes frappes israéliennes sur le camp de réfugiés palestiniens de Jabaliya ont laissé des cratères immenses, dans lequels les secours cherchent des corps et des survivants.

RFI: Guerre Israël-Hamas: premières évacuations d'étrangers et de blessés de Gaza vers l'ÉgypteDes dizaines de binationaux, d’étrangers et des blessés palestiniens ont été évacués de Gaza vers l’Égypte via le point de passage de Rafah ce mercredi 1er novembre. Il s’agit des premières évacuations depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.

