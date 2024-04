Découverte du crâne d'Émile S. : un rebondissement tragique dans l'enquête

La découverte par une randonneuse, samedi 30 mars, du crâne appartenant au petit Émile S. a mis un terme à l'insoutenable angoisse de ses parents. Près de neuf mois après la disparition du garçonnet de 2 ans et demi, ils ont réagi par la voie de leur avocat, Me Jérôme Triomphe : « Si cette nouvelle déchirante était redoutée, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban savent désormais, en ce dimanche de la Résurrection, qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu.

Mais la douleur et le chagrin demeurent. Les enquêteurs continuent leur travail dans le nécessaire secret de l'instruction pour que puissent être découvertes les causes de la disparition et de la mort d'Émile. »

