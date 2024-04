Découverte des ossements d'un enfant disparu dans les Alpes-de-Haute-Provence

Cela fait maintenant deux jours, ce mardi 2 avril 2024, que les ossements du petit Émile, disparu en juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, ont été formellement identifiés.

Alors que les forces de police, qui estimaient 'possible' qu'il soit retrouvé vivant, sont à sa recherche depuis plus de neuf mois, et multiplient les battues et autres opérations de recherche, c'est une randonneuse qui, au hasard, est tombé sur le crâne et une partie de la dentition du garçon, deux ans et demi lors de sa disparition. Meurtre, chute accidentelle, homicide involontaire ? Les ossements ont-ils été déposés là ? Ou amenés au gré des précipitations et autres glissements de terrain ? Et d'ailleurs, le corps est-il là en entier, ou le reste est-il ailleurs ? L'enquête a donc repris de plus belle, et de très nombreux experts sont actuellement sur place pour tenter de répondre aux (nombreuses) interrogations restante

