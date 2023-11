Découverte de neuf épaves du XVIIe siècle sur l'île Coton

Durant l’été 2022, 25 archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont mis au jour les vestiges d’au moins neuf épaves des XVII siècles, dans la partie amont de l’île Coton, une île de Loire située entre Drain, dans le Maine-et-Loire, et Ancenis, en Loire-Atlantique. Ces épaves reposent sous et autour de trois longues structures empierrées.

Les naufrages ont-ils été volontaires ou accidentels ? Les navires auraient pu être coulés intentionnellement, afin de protéger..

:

