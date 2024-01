Découverte de l'hypersensibilité : le parcours de Mónica Heras

La rédactrice Mónica Heras nous livre son parcours face à la découverte de son hypersensibilité, ainsi que quelques conseils utiles si vous êtes dans le même cas. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule à être aussi fatiguée quand je rentrais du supermarché, ni comment mes amis pouvaient survivre à un après-midi au centre commercial suivi d'une sortie en boîte sans problème.

À l'école, j'étais amie avec les exclus, et la moindre injustice m'a toujours donné envie de pleurer. Rien de dramatique, mais ces situations quotidiennes m'ont donné l'impression de ne pas être à ma place, jusqu'à ce qu'un thérapeute me dise : “je suppose qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez hypersensible. Je vous recommande de lire ce livre et de nous rencontrer une fois par semaine”. Depuis, je comprends ma manière de fonctionner, j'accepte mes émotions et j'apprends à répondre à mes besoin





VogueFrance » / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Meaux : ce que l'on sait après la découverte des corps d'une mère de famille et de ses quatre enfantsLe mari de la victime, père des enfants, est considéré comme le principal suspect. Hospitalisé, il a été placé en garde à vue mardi matin.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

Saël Kumbedi : « Je souhaite devenir une référence à mon poste »Révélation lyonnaise de la saison écoulée, Saël Kumbedi débarque en toute simplicité. Avenant et souriant, le champion d’Europe U17 affirme ses ambitions sans oublier le travail et la foi. Attaché à ses croyances, l’ancien du HAC fait preuve de sagesse et de maturité. Interview découverte.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Monteux : à l'âge de 5 ans, Paul livre une grande bataille contre le cancerDans la Vaucluse, à Monteux, Paul se bat contre le médulloblastome, une tumeur au cerveau. Ses parents ont ouvert une cagnotte pour lui offrir des temps de loisirs.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Culture, food, lifestyle… l'agenda de la rédaction pour les vacances de NoëlCette semaine, la rédaction de Vanity Fair vous livre ses idées de sorties et autres pour occuper les vacances de Noël.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Droit à l’euthanasie : atteint de la maladie de Charcot, le médecin bordelais Antoine Mesnier sous les projecteursLivre, documentaire, plateaux télé : l’ancien généraliste de Caudéran s’est mué cet automne en « porte-étendard » de l’euthanasie encadrée

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Retour en demi-teinte pour Victor Wembanyama, le coup de pression de Gregg Popovich… Le récit de la défaite des Spurs contre le JazzVictor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont livré une prestation mi-figue mi raisin contre le Jazz d'Utah (défaite 130-118), ce mardi.

La source: Be_BasketFr - 🏆 22. / 68 Lire la suite »