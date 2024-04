Découverte d'une plantation de cannabis à Roubaix

Les policiers ont découvert une impressionnante plantation de cannabis mardi 26 mars 2024 dans une maison abandonnée à Roubaix (Nord), rapporte Pas moins de 500 pieds étaient cultivés à l’abri de cette habitation désaffectée, selon les autorités. Ils ont tous été saisis par les forces de l’ordre, pour une valeur marchande estimée à un million d’euros.Lire aussi :Selon la commissaire de police de Lille, cette saisie devrait déstabiliser le trafic local pour quelque temps.

, a expliqué Lucille Klein.Deux personnes qui se trouvaient sur place au moment de l’intervention policière ont été interpellées et placées en garde à vue. Jugées en comparution immédiate, elles ont écopé de deux et trois ans de prison ainsi que d’une interdiction de territoire de dix ans, compte tenu de leur nationalité étrangère.Depuis le 25 mars 2024, les forces de l’ordre françaises sont largement mobilisées pour porter un sérieux coup au trafic de drogue dans l’Hexagon

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les chiffres les plus délirants des rues les plus chères de FranceMeilleurs Agents, agence spécialisée dans l’estimation immobilière en ligne, dévoile les résultats de son dernier classement sur les rues les plus chères de France… Et c’est parfois délirant

La source: 20minutesMars - 🏆 43. / 59 Lire la suite »

Le club d'échecs de Morières-lès-Avignon séduit de plus en plus les jeunesChaque année, dans le monde, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette activité portée par son image positive et les initiations organisées dans les écoles. À l'image de cette commune vauclusienne où le nombre joueurs explose et la moeynne d'âge rajeunit.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

Les cancers frappent de plus en plus les moins de 50 ans comme KateLe cas de la princesse Kate, jeune quadragénaire atteinte d'un cancer, illustre un phénomène d'ampleur. Sans que l'on comprenne bien pourquoi, les moins de 50 ans sont, depuis plusieurs décennies, de plus en plus frappés par cette maladie.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Les voitures électriques abîment-elle plus les routes que les thermiques ?Affichant un poids plus élevé que les modèles thermiques, les voitures électriques sont accusées d'avoir un impact néfaste sur les infrastructures routières. Mais est-ce vraiment le cas ? Un média britannique s'est penché sur la question.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Vin : les bouteilles les moins chères sont-elles nécessairement les plus mauvaises ?Dans les grandes surfaces, on trouve du vin pour tous les goûts et toutes les bourses. Et les bouteilles les moins chères ne sont pas nécessairement les moins bonnes.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Les Ehpad publics vont pouvoir faire payer plus les résidents les moins démunisUne proposition de loi en passe d'être adoptée permet aux établissements pour personnes âgées dépendantes de fixer des prix plus élevés pour les résidents qui ne bénéficient pas de l'aide sociale à l'hébergement. Une mesure censée soulager les finances des Ehpad publics et associatifs, aujourd'hui très souvent dans le rouge.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »