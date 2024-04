Découverte d'une épave de drakkar viking à Nantes

Avril... La ville s’est amusée à poster cette information (bien documentée !) sur sa page Facebook. Suite aux récentes tempêtes et grandes marées, et comme à Dunkerque, Zuydcoote et au Touquet, une épave a été mise à jour. Plus précisément, celle d’un bateau viking, un drakkar, assez massif. La zone concernée, plage de l’Ocean, a été bloquée, les études sont en cours par le service des affaires maritimes de la Préfecture, en charge de la gestion des épaves archéologiques.

D’après les premières constatations, ce drakkar, relativement bien conservé, date du 10e siècle et s’appelle le kreddülEt pendant que certains cherchent des œufs, d’autres trouvent des DrakkarsSur sa page Facebook, la compagnie La Machine informe surEn prévision des grandes marées de début avril, le Poisson Pirate est sorti du Carrousel des Mondes Marins pour effectuer une courte migration terrestre (exceptionnellement rare chez ces espèces aquatiques) sur l’île de Nante

