Découverte d'un tunnel près de la prison de la Santé à Paris

Un tunnel en cours de formation a été fortuitement découvert mardi matin à Paris près de la prison de la Santé, a-t-on appris mercredi de source policière et auprès de la mairie du XIVe arrondissement, confirmant une information du site Actu17.La découverte a été faite peu avant midi par un technicien d’Enedis qui intervenait « dans un puits pour des raccordements électriques » au niveau du 93 rue de la Santé, situé à 450 mètres du centre pénitentiaire, a détaillé la source policière.

L’agent a constaté « la présence de sacs remplis de gravats ainsi qu’un lit », a-t-on ajouté.Néanmoins, l’hypothèse d’un projet d’évasion ne semble « pas crédible », selon Guillaume Durand, adjoint en charge des espaces publics, espaces verts et mobilité à la mairie du 14e arrondissemen

