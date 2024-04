Découverte d'un tunnel en cours de formation à Paris

Paris XIVe, ce mercredi matin. C'est au niveau du 93, rue de la Santé proche de l'hôpital Sainte-Anne (derrière ce mur) qu'un technicien d'Enedis a découvert ce qui ressemble à un tunnel.

Était-ce un chantier en vue d’une évasion future ? C’est la question que pose la découverte fortuite d’un tunnel en cours de formation, mardi matin à Paris (XIVe arrondissement), près de La découverte a été faite peu avant midi par un technicien d’Enedis, selon Actu 17, qui intervenait « dans un puits pour des raccordements électriques », au niveau du 93, rue de la Santé, situé à 450 m du centre pénitentiaire et à proximité immédiate de l’hôpital Sainte-Anne (XIIIe arrondissement). L’agent a constaté la présence de sacs remplis de gravats ainsi que d’un lit, selon une source proche de l’enquête. Enedis dément toutefois auprès du Parisien disposer d’un ouvrage à cette adresse, et être donc liée à cette histoir

Paris : découverte des corps d'une femme poignardée et d'un homme s'étant défenestréDeux corps ont été retrouvés samedi matin dans le IXe arrondissement de Paris, celui d'une femme poignardée à l'abdomen et blessée au crâne et d'un homme venant de se suicider. Deux enquêtes ont été ouvertes. Selon le voisinage, l'appartement était habité par un couple.

Paris: découverte des corps d'une femme poignardée et d'un homme s'étant défenestréDeux enquêtes ont été ouvertes et confiées à la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet de Paris. L'une pour meurtre et l'autre pour recherche des causes de la mort.

Lot-et-Garonne : Enedis et les pompiers mettent leurs forces en communL’entreprise publique et le Sdis 47 ont renouvelé leur partenariat d’échange de compétences

PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Allemagne du 23 marsNotre pronostic : la France bat l’Allemagne et plus de 1,5 but dans le match (1.96)

Mort d’un agent d’Enedis : la justice relaxe la société et ses cadres locauxNeuf ans après le décès d’un opérateur d’ERDF d’Albi réalisant un dépannage à Montauban, deux cadres de la société ainsi qu’Enedis, mis en cause pour homicide involontaire, se sont expliqués durant cinq heures face au tribunal judiciaire de Montauban, ce 19 mars 2024.

JO Paris-2024 : les médailles réattribuées pourront être remises à ParisLe Comité international olympique a ajouté mercredi une nouvelle option pour les cérémonies de réattribution des médailles olympiques, qui pourront désormais se tenir au 'Parc des champions' des JO-2024 de Paris, au pied de la Tour Eiffel.

