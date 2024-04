Découverte d'un nouvel individu de Titanosaure en Provence

Il est une région en France où on découvre nombre de dinosaures. Le Titanosaure, herbivore de plusieurs tonnes et d'au moins 10 mètres de long, avec un long cou et une petite tête a vécu il y a environ 70 millions d'années en Provence. Un nouvel individu presque entier y a été découvert en 2022.

C’est une découverte très rare : alors qu'il promenait son chien un matin avant d'aller travailler, Damien Boschetto, 23 ans à l'époque, paléontologue amateur et habitant de Montpellier dans l'Hérault, tombe sur un os qui attire son attention sur le flanc d'une falaise effondrée

