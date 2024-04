Découverte d'un crâne relance l'enquête sur la disparition d'un enfant

Elle marchait dans une zone escarpée, non loin du Haut-Vernet, lorsqu’elle a découvert un petit crâne. La randonneuse a permis de relancer l’enquête sur la disparition du petit Emile, 2 ans et demi qui s’était volatilisé le 8 juillet 2023. En découvrant un crâne et des dents appartenant à l’enfant, elle a donné aux enquêteurs une zone de recherches précise, passée au peigne fin depuis son signalement, ce samedi 30 mars.

Peu d’informations sur elle ont été données, mais on sait que ce samedi 30 mars 2024, lors d’une randonnée, elle a découvert quelques ossements, dont le crâne et les dents de l’enfant de deux ans. Le réseau téléphonique ne passant pas et ne pouvant prévenir les autorités, elle a fait le choix de déplacer le crâne. Elle ramène le crâne chez elle Lors de sa conférence de presse, le procureur d’Aix-en-Provence a également fait une révélation étonnante : la randonneuse a ramené le crâne chez elle avant de le confier aux autorité

