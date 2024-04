Découverte d'un corps dans le Jura : trois personnes en garde à vue

Le corps d’un homme de 50 ans qui a « succombé à de multiples blessures » a été découvert lundi soir dans le Jura, dans un appartement situé à Poligny, a indiqué la procureure de Lons-le-Saunier, Julie Fergane, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. Trois personnes, suspectées d’être liées au meurtre, ont été placées en garde à vue. Selon Le Progrès, la victime est un ancien plaquiste, « décrit comme un marginal, tombé dans la drogue ».

De multiples plaies au visage « De multiples plaies au visage ont été constatées », a expliqué la procureure et une autopsie doit être pratiquée ce mardi après-midi à l’Institut médico-légal de Besançon pour déterminer précisément les causes de la mort. Les trois personnes soupçonnées d’être liées au décès de cet homme ont été interpellées sur place et placées en garde à vue lundi vers 19h30 dans le cadre d’une enquête ouverte pour meurtre et confiée à la brigade de gendarmerie de Dole (Jura), a précisé la procureur

