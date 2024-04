Découverte d'un cadavre dans une voiture à la fourrière

Le véhicule, une Renault Clio, se trouvait à la fourrière depuis près d’un mois et devait prochainement être détruit. Selon le Parisien, il appartenait à une femme disparue il y a 7 ans et dont le cadavre a été retrouvé à l’intérieur. Un cadavre en état de décomposition avancé La voiture avait passé plusieurs années garée dans un parking souterrain avant d’être remise à la fourrière au mois de février.

Ce dimanche 31 mars lors de fouilles du véhicule précédant son envoi à la casse, un cadavre "en état de décomposition avancé" a été découvert dans le coffre. "Les portières étaient verrouillées mais la banquette arrière du véhicule, qui donne accès au coffre de l’intérieur de l’habitacle, était en revanche rabattue", précise Le Parisien. Le corps, appartient à une femme disparue en 2017. Son mari avait à l’époque signalé sa disparition en indiquant qu’elle avait des tendances suicidaires, a précisé la préfecture des Hauts-de-Seine, relayée par le Parisien

