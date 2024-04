Déclaration des revenus 2023 : les documents normés pour faciliter la vie des contribuables

Et c'est reparti ! D'ici quelques jours, les ménages seront invités à se rendre sur impots.gouv.fr pour déclarer leurs revenus de 2023 ou à compléter un formulaire papier pour ceux n'ayant pas accès à internet. Les plus « chanceux » aurontpour réaliser cette opération. Cette dernière peut rapidement devenir fastidieuse dès lors que les ressources à renseigner ne se limitent pas à des revenus préremplis comme les salaires ou les intérêts des livrets et comptes à terme.

C'est pourquoi il existe des documents normés destinés à faciliter la vie aux contribuables hésitants. C'est le cas des imprimés fiscaux uniques adressés par les établissements bancaires. Ils récapitulent les gains de l'année écoulée associés à la bonne case du formulaire déclaratif. Les services fiscaux éditent également chaque année leur brochure pratique. La version à jour, celle de 2024 permettant de déclarer les revenus de 2023, a été publiée sur le site des impôt

