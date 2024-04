Déclaration d'impôt en ligne : nouveautés et dates limites

A partir du 11 avril prochain, les Français pourront effectuer leur déclaration d'impôt sur le revenu en ligne. L'administration lance plusieurs nouveautés cette année, à l'image d'un questionnaire concernant la déclaration des biens immobiliers. A partir du 11 avril prochain, les particuliers pourront se rendre sur le site internet dédié pour contrôler, et corriger si besoin, les revenus qu'ils ont perçus en 2023.

La date limite dépend quant à elle de votre département de résidence: jeudi 23 mai pour les départements 01 à 19, jeudi 30 mai pour les départements 2A à 54 et jeudi 6 juin pour les départements 55 à 976. Si vous optez pour la déclaration papier, la date limite est quoi qu'il arrive fixée au 21 mai, le cachet de La Poste faisant foi

