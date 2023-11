Décès du maire de Rannée

Guy Gerré, le maire de Rannée (Ille-et-Vilaine), est décédé dimanche 29 octobre 2023. L'édile de la commune avait 50 ans.Premier adjoint puis maireNatif de Rannée, l'élu était maire depuis 2020. Il avait succédé à Gérard Chopin.'Il a été mon premier adjoint durant un mandat.

Malgré la maladie, il poursuivait pleinement sa tâche et se projetait dans l'avenir. Guy était un homme de bien. Son décès est cruel. Il manquera à tous et à sa commune qu'il a si bien servie. J'adresse avec beaucoup de tristesse, mes pensées les plus sincères et fraternelles à sa famille, à son équipe municipale et à tous les Rannéens.

