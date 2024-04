Décès du créateur visionnaire Gaetano Pesce

C’est avec une grande douleur que nous annonçons le décès de Gaetano Pesce , créateur visionnaire. En soixante ans de carrière, Gaetano Pesce a révolutionné le monde de l’art, du design et de l’architecture, et tout ce qui se trouve entre ces catégories. Son originalité et sa bravoure sont incomparables. Malgré les problèmes de santé qu’il a connus, et plus particulièrement ces derniers mois, Gaetano Pesce a su rester positif, joueur et toujours curieux.

Ses enfants, sa famille et tous ceux qui l’aiment sont en deuil. Sa créativité et son message continueront de vivre par son art

Gaetano Pesce Décès Créateur Visionnaire Art Design Architecture Milan

