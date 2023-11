Décès de Matthew Perry, le génie comique de Friends

Le génie comique de Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans Friends, a été unanimement salué après sa mort soudaine à l'âge de 54 ans. La star avait fait de Chandler, blagueur à l'humour caustique et maladroit, le personnage préféré des fans de la populaire série diffusée entre 1994 à 2004.

Un des ingrédients du succès de "Friends" Le comédien, qui avait seulement 25 ans au début de la série, était au centre de certains de ses épisodes les plus mémorables: Celui qui était menotté, où la cheffe de Rachel le menotte à un casier dans son bureau, ou Celui dont on ne connaissait pas le métier, où Joey et Chandler achètent une statue de chien en plâtre.

Décès de l'acteur Matthew Perry, connu pour son rôle dans la série 'Friends' Matthew Perry retrouvé mort dans sa baignoire à Los Angeles. Aucun signe de crime. L'acteur luttait contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Lire la suite ⮕

