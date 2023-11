Décès de Matthew Perry, acteur de la série Friends

Sa mort laisse un grand vide. Le 28 octobre 2023, à l'âge de 54 ans, Matthew Perry a été retrouvé mort dans son jacuzzi. Six jours plus tard, le 3 novembre 2023, ses obsèques ont eu lieu dans la plus grande intimité. Les proches et la famille du comédien étaient présents. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Lisa Kudrow, les autres acteurs de la série Friends ont également rendu un dernier hommage à celui qui interprétait Chandler Bing

. Le comédien a été enterré au cimetière qui se situe en face des studios Warner Bros, où a été tournée la série Friends pendant dix ans. Lors du service funéraire, selon les informations de Mirror, la chanson Don't Give Up de Peter Gabriel, aurait été interprétée. "Il ne reste plus de combat, du moins c'est ce qu'il semble, je suis un homme dont les rêves ont tous déserté, j'ai changé de visage, j'ai J'ai changé mon nom, mais personne ne veut de toi quand tu perds", fait partie des paroles. Ainsi, elles peuvent laisser supposer qu'une allusion au combat mené par Matthew Perry contre ses addictions à la drogue et à l'alcool a été faite. Matthew Perry était devenu accro à une drogue Dans ses mémoires, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, le comédien avait lui-même évoqué ses démons. Il était devenu accro à une drogue bien particulière : le médicament Vicodin, un puissant analgésique pourtant vendu en libre-servic

:

