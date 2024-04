Décès de l'ex-mari de Maïwenn

Maïwenn a le cœur lourd. Ce dimanche 31 mars, la réalisatrice a perdu un être cher. Son ex-mari Jean-Yves Le Fur est décédé à l’âge de 59 ans. Une triste nouvelle qu'elle a confirmée sur son compte Instagram. Entre la cinéaste et l’homme d’affaires, tout a commencé en 2002. Alors qu’elle se remettait de sa douloureuse séparation avec Luc Besson, Maïwenn a croisé le chemin de Jean-Yves Le Fur. Le coup de foudre a été immédiat.

Sept mois après leur premier rendez-vous, les tourtereaux s'étaient dit ‘oui’ en décembre 2002. Un bonheur qui s’est conjugué au pluriel l’année suivante avec la naissance de leur fils Diego Le Fur. Loin des regards indiscrets, Maïwenn et Jean-Yves Le Fur avaient vécu une véritable passion avant de divorcer en 2004. Si elle n’a jamais dévoilé les raisons de la rupture avec le père de son fils, présent à ses côtés au Festival de Cannes en 2023, la réalisatrice se serait fortement inspirée de leur relation tumultueuse pour son film Mon Roi sorti en 201

