Décès d'un membre des supporters du Toulouse FC

C’est une triste nouvelle qui a été annoncée mercredi soir par les Indians Tolosa, principal groupe de supporters du Toulouse FC, endeuillé par la perte d’un de leurs membres. "C’est tristes et assommés que nous annonçons aujourd’hui le décès de l’un des nôtres : Adrien. Un frère de tribune avec qui nous avons partagé beaucoup de moments au Stadium, en déplacement et lors de nombreuses prépas tifos" a écrit le groupe sur X (anciennement Twitter). Twitter.

com / Contenu embed Twitter "Terrible claque dans la gueule. Tu auras l’hommage que tu mérites. Repose en paix Adri" a écrit Alexandre Roux, leader des Indians. Le TFC a également partagé sa "tristesse après cette terrible perte". "Nous tenons à présenter à sa famille, ses proches et vous-mêmes, toutes nos sincères condoléances, et vous apporter tout notre soutien dans cette épreuve. Repose en paix Adrien" a posté le club également sur

Toulouse FC Supporters Décès Tristesse Condoléances

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.



ladepeche31 / 🏆 17. in FR

