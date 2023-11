Déception pour l’Inde en finale de la Coupe du monde de cricket

Déception pour l’Inde qui s’incline en finale de la Coupe du monde de cricket face à l'Australie. L’Inde s’est inclinée, ce dimanche soir, en finale de la Coupe du monde de cricket, face à l'Australie. Une grande déception dans un pays où le cricket est décrit comme une deuxième religion. L’équipe indienne peut néanmoins s'enorgueillir d’un beau parcours.

L'équipe indienne de cricket s'est inclinée ce dimanche face à l'Australie, lors de la finale de la Coupe du monde de cricket, dans le stade d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, le 19 novembre 2023.Un peu avant la fin de l’affrontement attendu avec l’Australie, autre pays monstre du cricket, certains sont rentrés chez eux devant la défaite qui s’annonce, rapporte notre correspondant à Bangalore,c'est le sport national . Cela faisait douze ans que l'on attendait d'être à nouveau champions du monde. Si l'on avait gagné, cela aurait eu un impact positif sur tous les Indien





