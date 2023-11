Decazeville. Deux rencontres demain avec Lilian Bathelot

Lilian Bathelot vient de publier aux éditions 10/18, son nouveau roman "Geronimo et moi" (356 pages, 16,90 €), un polar historique passionnant, qui raconte la trajectoire extraordinaire d’une jeune paysanne aveyronnaise, envoyée comme servante à Paris.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LADEPECHE31: Decazeville prépare le dispositif « Grand Froid » avant l’hiverÀ Decazeville, le plan pour lutter contre le grand froid est mis en place. Plusieurs recommandations sont à connaître.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Après la rénovation des Soufflantes de Decazeville, un appel à projet bientôt lancéAprès près d'un an de travaux, la rénovation des Soufflantes est terminée. Un appel à projet devrait être lancé pour définir la future utilisation du bâtiment historique.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Coupe de France: deux derbys et deux chocs au 7e tour !Le tirage des 7e et 8e tours de la Coupe de France a eu lieu ce mercedi matin à Clairefontaine. Un très beau tirage pour Provin (R1) notamment. Les matchs se joueront les 18 et 19 novembre.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

20MINUTESPARIS: « Flo » : Florence Arthaud revit grâce à deux femmes épatantesLa navigatrice apparaît en femme libre et forte sous les traits de Stéphane Caillard dans ce portrait vibrant de Géraldine Danon

La source: 20minutesparis | Lire la suite ⮕

BFMTV: Femme menaçante maîtrisée par la police: deux signalements de passagers du RER C ont permis son...Une femme menaçante et qui faisait l'apologie du terrorisme a été interpellée ce mardi 31 octobre à la gare Bibliothèque François-Mitterrand à Paris grâce à des signalements réalisés par deux passagers du RER C.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Tirs sur deux hôpitaux à Gaza, l'ONU dénonce une aide humanitaire vouée à l'échecLa mairie de Villard-de-Lans s'apprête à céder un terrain à l'ancien international de basket pour une vaste résidence hôtelière quatre étoiles dans le massif isérois. Une mobilisation citoyenne s'organise, qualifiée de ski-bashing par des élus locaux contrariés. La justice soupçonne Laurent Lévy d'avoir détourné plus de 60 millions d'euros par an entre 2018 et 2022 au détriment de son entreprise dans le but de s'enrichir. La fraude aurait fait perdre 85 millions d'euros au fisc français. Le parquet a ordonné des saisies préventives. Si le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c'est parce qu'il porte une question morale universelle : celle de l'égalité des droits. Que la légitimité internationale d'Israël s'accompagne de la négation des droits des Palestiniens n'a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres. Seule cette lucidité politique est à même de défier la catastrophe en cours. Loin de favoriser le fret ferroviaire, la liquidation de Fret SNCF risque de faire plonger un peu plus le secteur. Car tous les transporteurs ferroviaires, publics comme privés, se heurtent aux mêmes difficultés structurelles : l'effondrement du réseau ferroviaire en France

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕