Decathlon propose une réduction de 500 euros sur le vélo électrique Riverside 540 E

Entre l'enfer des transports en commun ou des embouteillages et l'achat d'un vélo électrique, il n'y a qu'un pas, et Decathlon veut absolument nous le faire franchir. En plus de ses activités habituelles de distribution d'équipements sportifs, l'enseigne française conçoit également ses propres vélos électriques et certains modèles sont dignes des meilleures références du marché.

Par exemple, le Riverside 540 E doué d'une autonomie maximale de 120 km et qui affiche une réduction de 500 euros chez Decathlon

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Frandroid / 🏆 4. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Decathlon Riverside 540 E : 500 € de réduction pour ce vélo électrique premium (autonomie 120 km)Par conscience écologique ou simplement parce que se déplacer en voiture ou en transport en commun devient de moins en moins supportable, certaines personnes choisissent de passer à la mobilité douce en achetant un vélo électrique.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Décathlon brade son Riverside 500 E, un vélo électrique endurant sur près de 90 kmLe vélo électrique Decathlon Riverside 500 E conviendra à celles et ceux qui recherchent un modèle endurant qui ne les abandonnera pas au bout de deux trajets. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en promotion actuellement : Décathlon le propose à 999 euros au lieu de 1 299 euros.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Paris 2024 : des primes de 500 à 1 500 euros pour les fonctionnaires mobilisésLes agents de la fonction publique mobilisés pendant les Jeux olympiques toucheront des primes, a confirmé Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Le Samsung Galaxy S23 voit son prix s’effondrer : Moins de 540 eurosEn ce moment sur Rakuten, vous pouvez mettre la main sur un Samsung Galaxy S23 Noir 128 Go en dépensant moins de 535 euros. Sorti en 2023, ce smartphone est toujours aussi performant, tant sur la partie logicielle que photographique

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Cash Stuffing : quelle est cette méthode qui peut vous faire économiser 500 euros par mois ?Économiser de l’argent est toujours une approche plus sage. Pour cela, le Cash Stuffing est peut-être une solution pour vous. Explications !

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Emploi à Saint-Etienne : 1 300 postes à pourvoir, des salaires à 1 500 eurosLe forum job d'été est organisé le 27 mars à La Comète à Saint-Etienne où 37 recruteurs seront présents pour plus de 1 000 postes à dénicher. Ce qu'il faut savoir de l'événement.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »