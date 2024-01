Décalage entre les crimes commis dans la bande de Gaza et le débat français et européen

L'universitaire Jérôme Heurtaux déplore le décalage entre les crimes commis dans la bande de Gaza et le « filet d'eau tiède » du débat français et européen. Une réaction est d'autant plus nécessaire, selon lui, que le gouvernement israélien s'abrite derrière des valeurs communes aux démocraties. Après avoir subi une longue série d'assassinats et d'attentats, la République islamique entend se venger, mais aussi répondre aux inquiétudes de ses alliés.

Tout en maintenant sa prudence face à la guerre à Gaza. De son côté, Israël continue ses assassinats ciblés, tuant samedi matin deux responsables des Gardiens de la révolution à Damas. Il y a la bataille des images que se livrent le Hamas et l'armée israélienne. Mais il existe aussi un abysse entre ce que voient le peuple israélien et le peuple palestinien à travers les médias. Premier volet de notre mini-série. Islamabad a lancé des frappes dans une zone frontalière, visant ce qu'il affirme être des « caches terroristes ». Téhéran parle de « zones résidentielles »





Face à Duhamel: Jérôme Sainte-Marie - La loi immigration va-t-elle affaiblir Le Pen ?La loi immigration va-t-elle affaiblir Le Pen ? Ce jeudi 21 décembre 2023, Alain Duhamel, éditorialiste à BFMTV, a débattu avec Jérôme Sainte-Marie, sondeur, responsable de l'école de formation du RN 'Campus Héméra', dans l'émission BFM Story présentée par Olivier Truchot et Alain Marschall sur BFMTV.

La guerre à Gaza vue de France : entre Juifs et Arabes, deux camps, une même douleurIls sont de culture juive ou arabe (1) et nous confient comment le conflit israélo-palestinien les ébranle depuis trois mois. Ils émargent dans deux camps a priori irréconciliables mais ont en commun – c’est tout le paradoxe – de se sentir pareillement incompris. Témoignages.

Gaza: la guerre entre dans son quatrième mois, une partie du Hamas 'démantelée'Israël soutient avoir 'démantelé' la 'structure militaire' du Hamas dans le nord de Gaza à l'heure où sa guerre contre le mouvement islamiste palestinien entre dimanche dans son quatrième mois sur fond de crainte d'embrasement régional. Tôt

Audiences à la CIJ sur les actes génocidaires présumés dans la bande de GazaDes audiences sont attendues à la Cour internationale de justice (CIJ), jeudi 11 et vendredi 12 janvier, au sujet d'une requête déposée fin décembre par l'Afrique du Sud concernant les actes génocidaires présumés dans la bande de Gaza.

Guerre Israël-Hamas : la bande de Gaza est devenue 'inhabitable', selon l'ONUDe nouvelles frappes israéliennes ont visé la bande de Gaza, ce samedi 6 janvier. Alors qu'Israël a juré de 'détruire le Hamas', les Nations-Unies s'inquiètent vivement pour la population de la bande de Gaza, une zone devenue 'inhabitable'.

Le déploiement des chars de combat Merkava dans la bande GazaLes États-Unis ont approuvé la vente d'obus pour les chars de combat Merkava à Israël. Depuis la création d'Israël, les forces armées utilisent systématiquement des chars de combat dans leurs opérations, notamment dans la bande Gaza.

