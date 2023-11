Début de la campagne électorale en RDC

En République démocratique du Cogo (RDC), la campagne électorale a commencé ce dimanche 19 novembre 2023. Dernière ligne droite avant les élections générales du 20 décembre prochain. Un scrutin multiple, puisque les 44 millions d’électeurs auront à choisir leur nouveau président, les députés provinciaux et nationaux ainsi que les conseillers communaux.En haut à gauche: le président de la Céni, Denis Kadima. En haut à droite: des affiches électorales dans une rue de Kinshasa.

En bas: des partisans du président sortant Félix Tshisekedi lors d'un grand meeting de campagne.Plusieurs candidats étaient déjà sur le terrain pour ce premier jour. Le président sortant qui brigue un second mandat, Félix Tshisekedi, était à Kinshasa et il a vraimentDébut de campagne réussi aussi pour l’opposant Martin Fayulu. Il était dans son fief naturel à Bandundu-ville, dans le Kwilu, et il y avait du monde pour l’accueillir. Autre candidat président sur le terrain, le député Delly Sesanga : il était dans la province voisine du Kwango, à Keng





