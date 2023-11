Déblocage d'une enveloppe spécifique pour la reconstruction dans le Pas-de-Calais

Après une décrue bien avancée en dépit de pluies fines persistantes, le Pas-de-Calais commence à se pencher sur la reconstruction, pour laquelle le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a promis le déblocage rapide d'une " enveloppe spécifique ". "Il y aura une enveloppe spécifique " pour les communes du Pas-de-Calais et du Nord voisin touchées par les inondations de ces deux dernières semaines, a promis Gérald Darmanin , lors d'un déplacement à Audruicq, près de Calais.

Il a confié au préfet du Pas-de-Calais la mission de "chiffrer le coût de toutes les destructions" afin d'évaluer le montant de cette enveloppe, qui sera "dégagée, je pense, la semaine prochaine par le gouvernement", a-t-il ajouté. Les dégâts s'annoncent importants: aux côtés de Gérald Darmanin , le préfet Jacques Billant a énuméré "6.000 habitations impactées par les eaux, 160 commerces, 130 entreprises, 53 exploitations agricoles





