Débats sur l'individualisme et les valeurs dans les sociétés occidentales

J’ai écrit ce livre il y a 25 ans, au moment des grands débats entre communautariens et libéraux, qui portaient sur les conséquences et les dégâts de l’individualisme. L’individualisme était entendu en un double sens : d’un côté, l’individualisme utilitariste qui maximise l’importance de l’intérêt économique dans les choix de l’individu ; de l’autre, l’individualisme expressif qui valorise l’auto-réalisation de l’individu par lui-même.

Dans ce débat pointait la crainte que l’individualisme soit destructeur pour la moralité.Dans toutes les sociétés occidentales, on assiste aujourd’hui à de larges débats sur le changement et la perte des valeurs, sur les chances et les dangers de ces processus, sur la nécessité de rendre leur vitalité aux valeurs anciennes ou sur la recherche de nouvelles valeurs. Les intellectuels communautariens font valoir qu’il est nécessaire de défendre ou de revivifier les valeurs ancrées dans la communauté contre la progression de l’individualisme utilitariste ou expressi





