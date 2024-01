Débat sur le financement du lycée Averroès de Lille

Le lycée Averroès de Lille, principal lycée musulman sous contrat de France, peut-il continuer à être financé par les deniers publics ? C’est sur cette question qu’ont débattu, mercredi 24 janvier devant le tribunal administratif de Lille, l’avocat représentant la préfecture et les avocats du lycée Averroès.visant à suspendre les effets de la décision du préfet du Nord, qui avait décidé le 7 décembre de résilier le contrat d’association liant le lycée Averroès à l’État.

Cette procédure d’urgence a été introduite en attendant un jugement du tribunal sur le fond, qui tranchera plus tard sur l’annulation ou non de la décision préfectoral





