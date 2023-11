Débat présidentiel argentin : Massa et Milei s'affrontent avant le second tour

À une semaine du second tour de l’élection présidentielle argentine, dimanche 19 novembre, le ministre de l’économie, Sergio Massa, qui porte les couleurs du péronisme, et son adversaire Javier Milei, économiste ultralibéral, se sont retrouvés ce dimanche 12 novembre pour l’unique débat télévisé entre les deux tours. Un face-à-face tendu, à une semaine d’un vote très ouvert, et critique pour l’avenir du pays.

Pourquoi, alors que 80 % de la population, selon une enquête récente, est insatisfaite de la situation économique que traverse le pays – 10 % d’inflation mensuelle et un taux de pauvreté de 40 % – voter pour Sergio Massa, l’homme chargé de l’économie depuis plus d’un an ? Pourquoi, sinon par peur du changement radical proposé par son adversaire ?C’est avec cette réflexion en tête que le ministre du gouvernement péroniste d’Alberto Fernandez a abordé son duel face àdimanche soi

