De Sarkozy au Covid, «Libé» précurseur du fact-checking

On a également en mémoire la réaction indignée, en 2011, de Jérôme Cahuzac (assez savoureuse quand on connaît la suite et la fin), qupromis par François Hollande lors de la campagne présidentielle… Celui qui était alors président de la commission des finances de l’Assemblée nationale s’était indigné au téléphone, outré qu’on puisse suggérer dans notre article que son erreur était volontaire :Quinze...

SIMILAR NEWS:

LIBE: De Bhopal aux pesticides, «Libé» contre toutes les pollutionsMarées noires, amiante… Le journal dénonce les catastrophes environnementales et s’engage dans la durée, enquêtant sur les contaminations chroniques, dénonçant les scandales de santé publique et faisant de la cause écologique un axe majeur.

LIBE: Du pacs à la mairie, «Libé» pour le mariage pour tousPendant plus de vingt ans, le combat pour l’union homosexuelle a occupé une place à part parmi toutes les revendications portées par le journal sur les droits des LGBT.

LIBE: De Florence Aubenas à Olivier Dubois, «Libé» et les otagesDe tous ses combats, c’est sans doute celui que le journal aurait voulu ne pas avoir à mener: se mobiliser pour obtenir la libération d’un des siens.

LIBE: De Paris-VIII au CPE, «Libé» porte-voix des étudiantsHéritier de 1968, le journal a été le prolongement naturel des luttes universitaires, soutenant les manifs de 1986, 1994 ou 2006 mais aussi les revendications d’une jeunesse aujourd’hui souvent précarisée.

LIBE: Des cartes de séjour à l’église Saint-Bernard, «Libé» avec les sans-papiersLutter contre les expulsions et défendre les processus de régularisation des immigrés installés en France et de leur famille : depuis sa création, le journal poursuit son engagement.

LIBE: Des ventes à la découpe au DAL, «Libé» pour le logement pour tousFace à la spéculation et aux expropriations, «Libération» a toujours défendu le droit de chacun à se loger convenablement, dénonçant loyers vertigineux, marchands de sommeil ou réticences face aux HLM.

