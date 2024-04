De nouvelles images de la gamme des iPhone 16 publiées en ligne

De nouvelles images de la gamme des iPhone 16 viennent d’être publiées en ligne. Sonny Dickson les a partagées sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Twitter. Il n’a cependant ajouté aucune précision sur l’origine de ces images. Grâce à ces dernières, nous pouvons avoir un aperçu du lookEn observant les images, le premier détail qui saute aux yeux, c’est le positionnement du bloc photo sur les modèles « classique » et « Plus ». Apple aurait en effet fait le choix d’un assemblage vertical,. La firme de Cupertino pourrait justifier ce choix en amenant la vidéo spatiale sur ces deux appareils. En ce qui concerne les versions Pro et Pro Max, aucune modification n’est pas prévoir sur ce point. Seconde nouveauté importante chez Apple, les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient être un peu plus grands que les deux autres modèles d’entrée de gamme. En effet, la firme de Cupertino miserait sur une diagonale d’écran dePour l’heure rien ne justifie ce changement de gabarit