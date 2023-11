De la loi Veil au recul américain, «Libé» au premier rang pour défendre l’avortement

et de la conquête du droit à l’avortement se tisse d’un même fil. Lors du tout premier numéro le 18 avril 1973, tout reste encore à gagner mais la société française, bouillonnante, s’engage dans le sprint final. Manifeste des 343, procès de Bobigny… les Françaises brisent le silence.

se souvient Martine Storti, journaliste de 1974 à 1979. Militante au MLF (Mouvement de libération des femmes), elle s’essaie à un exercice d’équilibriste ardu : pas assez distante du mouvement pour les uns, caution d’un «journal de mecs» pour les autres.

«, j’avais écrit un papier en disant qu’en tant que féministe, il fallait aussi oser dire que ce n’est pas rien d’avoir recours à une IVG,Il faut qu’on ait le droit de le faire mais c’est psychologiquement atroce. Je me suis fait assassiner par les militantes, qui y voyaient un discours réactionnaire.» headtopics.com

Remboursement par la Sécu en 1982, autorisation de la pilule abortive en 1988, suppression de l’accord parental en 2000, allongement des délais à douze semaines en 2001, puis à quatorze en 2022…a documenté, soutenu, analysé ces multiples batailles. Un sujet presque exclusivement porté par des femmes.

«L’avortement a toujours été surveillé comme le lait sur le feu, dès qu’une information laissait entendre que l’accès n’était pas ce qu’il devait être, qu’il pouvait y avoir un recul, on y allait», affirme Catherine Mallaval, entrée au quotidien en 1989 et cheffe du service société à son départ en 2020. Le 30 juin 2017, à la mort de Simone Veil, elle est en interview, plante tout et revient au journal. L’émotion est palpable. headtopics.com

